"Модернізація Magura дала нам серйозну тактичну перемогу. Росіяни напружилися і побоюватимуться виводити проти них авіацію", - капітан 1 рангу ВМС ЗСУ Андрій Риженко

Офіцер, ексзаступник начальника штабу українських ВМС Андрій Риженко в інтерв’ю УНІАН розповів про ситуацію у Чорному морі та чи можуть на неї вплинути оновлені дрони Magura, які збили два російські винищувачі.

Вперше у світі український морський дрон знищив над Чорним морем два літаки - російські багатоцільові винищувачі покоління 4+ Су-30. Проти авіації противника українці задіяли ракети "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder. За даними ГУР Міноборони, для цього були залучені три безпілотні катери Magura-7, два з яких стріляли по цілях.

Капітан 1-го рангу запасу Військово-морських сил України, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ, стратегічний експерт компанії "Соната" Андрій Риженко розповів УНІАН, яку частину Чорного моря контролюють ЗСУ, як РФ блокує навігацію суден, та яким чином українські інженери змогли адаптувати морські дрони під стрільбу ракетами "повітря-повітря".

Пане Андрію, як би ви охарактеризували нинішню ситуацію у Чорному морі?

Відео дня

У лютому 2022 року РФ взяла під повний контроль північно-західну частину Чорного моря. Ми тоді за допомогою берегової артилерії контролювали лише 12 морських миль своїх територіальних вод. У 2022-2023 роках російські кораблі стояли навіть біля протоки Босфор та в районі Румунії. Вони тероризували торговельні судна, які прямували до українських портів - атакували, затримували, серед моряків були жертви…

Але в Україні, слідом за ракетами "Нептун", "Гарпун" з'явилися морські безпілотники. І у росіян почалися великі неприємності. Так, після успішних дронових атак, проведених у відкритому морі Силами оборони, окупантам довелося прибрати з тієї акваторії свої бойові одиниці, адже у них виникли проблеми, в тому числі з патрульними та з розвідувальними кораблями. Серед них - "Іван Хурс" (російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" у березні 2024 року отримав пошкодження у Севастополі внаслідок атаки ЗСУ, - УНІАН).

Інакше кажучи, ми встановили "кордон", який росіяни побоюються перетинати. Зараз ЗСУ контролюють західну частину Чорного моря, проте відновити навігацію - судноплавство - нам поки що не вдалося.

Однак "морський коридор" діє - до портів Великої Одеси заходять торговельні судна.

Так, зараз є навігація через "морський коридор", але це все-таки резервний режим, тому що рух торговельних суден здійснюється у межах територіальних вод сусідніх держав - не напряму. Це означає вищі витрати - пального, часу і так далі. Неможливо тисячі суден "довічно" переганяти територіальними водами інших країн. А звичайна навігація, яка працювала до повномасштабного вторгнення РФ, поки що неможлива - агресор знищить будь-який цивільний контейнеровоз чи балкер, який піде через відкрите море. Фактично, йдеться про "сіру зону", що охоплює фактично 60% Чорного моря.

Чи відомо вам, скільки кораблів Чорноморського флоту РФ залишаються у тимчасово окупованому Криму?

З Криму вийшли лише основні, найновіші одиниці... Думаю, загалом там залишається ще близько двохсот одиниць, переважно судна забезпечення. Є кілька десятків кораблів та катерів різних класів - протидиверсійні кораблі, тральщики, ракетні катери, малі протичовнові кораблі. Деякі з них росіяни вже ріжуть на металобрухт, але загалом на півострові ще є сили для основних оперативних завдань Росії. Найперше завдання - блокада Чорного моря. І воно вирішується - порти у Миколаєві, Херсоні, а також "Очаків" повністю заблоковані.

Тобто росіяни блокують навігацію за допомогою старих кораблів, які ще залишаються в Криму?

Так, ці кораблі не нові, але оснащені торпедами, ракетами та іншим озброєнням, яке можна використовувати для знищення цивільних суден. Будь-яке з них буде атаковане окупантами при спробі пройти в Україну через відкрите море - за межами територіальних вод Туреччини, Румунії чи Болгарії.

Крім того, навігацію блокують розміщені у Криму берегові ракетні установки. Насамперед, це балістичні комплекси "Іскандер", які атакують наші порти, зокрема "Південний", "Чорноморськ" та Одеський порт... Також цивільне судноплавство блокує авіація супротивника, яка базується на півострові. Вона може дистанційно мінувати море, завдавати ракетних і бомбових ударів по суднах, які прориваються в наші порти.

Чи зараз хтось ризикує прорватися?

Нині таких випадків немає. Вони були на початку повномасштабного вторгнення РФ, тоді відбувалися арешти, пошкодження і потоплення цивільних суден. На даний час просто ніхто не ризикує йти через центральну частину Чорного моря через агресію росіян.

Які кораблі ЧФ РФ нині базуються у Новоросійську?

Серед них - нові кораблі, які противник вивів із Севастополя. Вони використовуються для завдання ракетних ударів по території України. Це - три фрегати ("Адмірал Макаров", "Адмірал Ессен", "Адмірал Григорович", - УНІАН), малі ракетні кораблі... Фрегати та малі ракетні кораблі можуть нести по вісім ракет типу "Калібр". Одну нову субмарину противника - "Ростов-на-Дону" - ми знищили, але залишилося ще три. Є десантні кораблі, є ще дизель-електричний підводний човен "Алроса", який, начебто, переобладнали під вистріли ракет, але він уже старенький - йому 35 років.

Нещодавно з'явилося повідомлення про те, що з субмаринами ЧФ РФ проекту "Варшав'янка" відбулися якісь зміни - вони тепер беруть на борт не чотири ракети "Калібр", а шість. Чи відомо, за рахунок чого росіяни досягли таких змін?

Думаю, вони почали брати на борт ще дві ракети замість двох торпед (у субмарин проекту 636 "Варшав'янка" є, зокрема, мінно-торпедне озброєння, - УНІАН). Є додаткова можливість вистрілити ракетами, бо на підводних човнах "Калібри" випускаються через шахти торпедних апаратів - за габаритами вони приблизно однакові.

Яка зараз ситуація із так званими вишками Бойка?

Відомо, що після окупації Криму росіяни захопили ці бурові платформи, використовували їх спочатку за прямим призначенням - качали газ. Зауважу, це чималі обсяги газу - до 3 млрд кубометрів на рік. Для порівняння, це стільки, скільки за рік споживає Молдова...

Пізніше РФ збудувала газопровід у Крим, і для видобутку газу "вишки" більше не застосовували. Їх використовували тільки для спостереження, встановивши на них станції контролю за надводною та підводною обстановкою. До речі, це дозволило противнику вивчити цивільне судноплавство у відповідній частині Чорного моря і потім його заблокувати...

Сили оборони завдавали ударів по платформах, у ході спецоперації там було демонтовано російське обладнання, за допомогою якого ворог стежив за акваторією. Зараз "вишки Бойка" повною мірою не можемо використовувати ані ми, ані супротивник.

На вашу думку, чому досі не знищено незаконно збудований росіянами Кримський міст?

Він - важлива логістична артерія противника, але зараз набуває все більш ідеологічно-стратегічного значення. З одного боку, можу сказати, що ЗСУ мають у своєму розпорядженні засоби, які можуть уразити цей об'єкт. Водночас росіяни його вже дуже сильно зміцнили. Тобто адаптація до ситуації триває з обох боків.

З іншого боку, міст отримав ще й політичне забарвлення. Не виключаю, що у контексті переговорів про перемир'я точаться якісь торги, і питання з мостом поставлене на паузу. Ми бачимо, що президент США Дональд Трамп намагається уникати певних моментів, які б сильно засмутили Путіна. А удар по Кримському мосту повністю поховав би мирні ініціативи...

На початку травня бійці Головного управління розвідки Міноборони з дрону Magura-7 збили над Чорним морем два ворожі багатоцільові винищувачі Су-30. Очільник ГУР Кирило Буданов назвав це "історичним моментом". А як би ви оцінили цю операцію?

Це дуже вдалий етап адаптації сил безпілотних систем ЗСУ в ситуації, що склалася у Чорному морі. Ми говоримо про протидію системі, яку Росія почала використовувати проти наших морських дронів-камікадзе приблизно з другого кварталу 2024 року.

Поясню. Тоді, після звільнення головкома ВМФ РФ і командувача Чорноморського флоту Росії, противник провів своєрідну роботу над помилками (командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов звільнений з посади у лютому, а головнокомандувач ВМФ РФ Микола Євменов - у березні 2024 року, - УНІАН). Зокрема, проти українських дронів, які вже тоді були серйозною загрозою, росіяни почали застосовувати морську авіацію, значно наростили берегову систему спостереження - встановили додаткові радари, задіяли патрулі... При надходженні будь-якої інформації про появу морських дронів, у небо почали піднімати літаки, вертольоти і з відносно невеликої висоти розстрілювати наші безпілотні апарати.

Річ у тім, що морські дрони можна вирахувати по кільватерному сліду - смузі, що залишається на воді. І у нас були з цим серйозні проблеми... Проте, як бачимо, наші інженери провели технічну адаптацію та озброїли дрони системою протиповітряної оборони.

Морський дрон, що стріляє ракетами по літаках, -це щось зі сфери наукової фантастики...

Я за своєю професійною підготовкою - ракетник, офіцер морської протиповітряної оборони. І, ясна річ, мені дуже цікаво зрозуміти, як це вдалося здійснити технологічно. Сьогодні ми можемо констатувати, що наші інженери за останні роки змогли розвинути відповідний напрямок…

Очевидно, ракета перебуває на невеликому підйомі, платформа піднімається на певний кут і атакує ціль… Спочатку це були ракети Р-73 (керовані ракети класу "повітря-повітря", - УНІАН), потім покращені модифіковані американські ракети AIM-9 Sidewinder. Їх характеристики приблизно однакові: дальність стрільби у штатному режимі - 30 км, маса - близько 100 кг, маса бойової частини - 8 кг. Наведення здійснюється за тепловим слідом цілі - коли Sidewinder використовується з борту літака, це завдання виконує пілот. Він наводить візир (пристрій на борту літального апарату, - УНІАН), який захоплює ціль, після чого інформація про неї передається на головку самонаведення ракети... Наші фахівці, зважаючи на все, "навчили" дрон-носій ракети (Magura-7) або інший дрон передавати інформацію про ціль (літак) в головку самонаведення... Все це дуже серйозна робота та, безумовно, питання майстерності операторів безпілотних систем. Вони підловили російську авіацію, коли вона підійшла до Magura на невелику відстань - кілометр, максимум - два кілометри. На жаль, гадаю, такий удар із дрона на дистанцію в 30 кілометрів неможливий...

Чи можна захиститись від ракет Magura-7?

Способи є. Наприклад, теплові пастки. Але, чесно кажучи, не знаю, чи є вони на літаках, які були уражені над Чорним морем.

Чи можуть модернізовані "беки" допомогти зі звільненням Криму від російських окупантів?

Нам потрібно звільнити понад 80 відсотків українського узбережжя, яке зараз окуповане противником, включаючи Крим та навколишні води. Це - стратегічне завдання, яке має виконувати Joint Forces Group - угруповання об'єднаних сил. Основну роль відіграють сухопутні війська, потрібно буде висаджувати десь десант, захоплювати плацдарми, забезпечувати підхід основних сил. Іншого варіанту немає. І це стосується не тільки України, звільнення Криму, а будь-якої ситуації, якої завгодно країни... Звичайно, потрібна авіація, в якій поки що перевага на боці нашого ворога, певна місія буде покладена на наші Військово-морські сили... І, безумовно, задіють дрони. Наприклад, щоб мінімізувати кількість кораблів противника в морі... Тому на звільнення Криму безпілотники вплинути можуть, але цей вплив не вирішальний і поки що - абстрактний.

А поки в окупованому Криму росіяни будують гігантський універсальний десантний корабель "Іван Рогов"…

Так, його будують, але збудують нескоро. Скажу більше - навіть якщо це станеться, величезний десантний корабель стане дуже вдалою мішенню для наших морських дронів.

Чи можна говорити про те, що застосування Magura-7 посилило наші позиції у Чорному морі?

Повторюся, відбулася адаптація Сил оборони України до проблемної ситуації, що склалась у Чорному морі. Завдяки цьому ми здобули серйозну тактичну перемогу, яка нам принесла додаткові дивіденди у вирішенні завдань оперативного рівня. Зокрема, можливість ефективнішого знищення надводних кораблів противника та його важливої морської військової інфраструктури. Тобто успішна модернізація дозволяє ЗСУ сковувати дії ворога - обмежувати його бойові можливості. Думаю, дізнавшись про наші морські дрони, які "порозумнішали", росіяни напружилися, й тепер побоюватимуться виводити проти них авіацію.

Лариса Козова