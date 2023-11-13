За минулу добу втрати російських окупантів склали 455 осіб.

На Таврійському напрямку за минулу добу понад десяток російських загарбників здалися в полон. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"Понад десяток російських окупантів вчора здалися в полон", - наголосив Тарнавський.

Як відзначив бригадний генерал, описуючи ситуацію на фронті, загалом на таврійському напрямку ворог завдав 22 авіаудари, провів 43 бойових зіткнення та здійснив 576 артобстрілів.

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Водночас, українські воїни стійко тримають оборону на авдіївському напрямку.

Так, підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" протягом доби виконали 847 вогневих завдань.

"Загальні втрати ворога склали 455 осіб", - додав Тарнавський.

Крім того, знищено 8 одиниць військової техніки противника. Зокрема, це - 1 танк, 2 бойові броньовані машини, 2 артсистеми, 3 БпЛА. Також знищено 2 склади боєприпасів. Ще 7 одиниць військової техніки ворога пошкоджено.

Як запевняє Тарнавський, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Спецоперація "Синиця" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня українська розвідка повідомила про спецоперацію під кодовою назвою "Синиця".

В ході її проведення 28-річний російський капітан, пілот Максим Кузьмінов перегнав в Україну вертоліт Мі-8. Він був командиром вертольота, служив у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації РФ - в/ч 3984 з пунктом постійної дислокації в Приморському краї.

5 вересня Кузьмінов на прес-конференції розповів, що перевіз цей вертоліт в Україну в рамках спецоперації Головного розвідувального управління Міноборони України та інших силових органів.

Пілот зазначив, що вирішив перейти на бік України через усвідомлення, що війна Росії проти України є найжорстокішим злочином.

Пізніше в ГУР Міноборони повідомили, що на 70% зросла кількість російських військових, які хочуть здатися в український полон, після вдалої операції щодо перегону в Україну російським пілотом гелікоптера Мі-8.

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