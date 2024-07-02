Наші партнери спокійно можуть ввести в Україну свої війська.

Народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зазначає, що наші партнери спокійно можуть ввести в Україну свої війська і одночасно захищати як кордони НАТО, Євросоюзу, так і цивільну інфраструктуру та громадян України.

Про це він сказав в інтерв’ю на Radio NV, коментуючи питання про можливість направлення в нашу країну військових країн-НАТО.

"Наші партнери спокійно можуть ввести в Україну свої війська. Не інструкторів. Я б хотів бачити, наприклад, операторів систем ППО. І це легко пояснити і дати ляпаса Путіну, сказавши: Ми ставимо в Україні на відстані 100 км системи Patriot , NASAMS і всі ракети, які ми будемо бачити, що летять в напрямку мирних міст і цивільної інфраструктури будемо збивати. Будь-яка ракета, яка наблизиться до кордонів НАТО, або кордонів Європейського Союзу буде вважатися як загроза НАТО, або загроза кордонам. І буде збиватися ще за 100 км на підльоті до цього кордону. Я вважаю, що протистояти цьому ніхто не зможе і це буде правильна позиція і заява", - підкреслив Костенко.

Відео дня

За його словами, якби партнери це зробили, це був би сильний крок, який в тому числі показав би їхню рішучість.

"Я думаю, що вони до цього прийдуть. Бажано, щоб це сталось раніше", - додав нардеп.

Костенко підкреслив, що є країни, в яких десятки, сотні комплексів ППО, які нині дуже потрібні Україні.

"Ми не просимо передати. Ми говоримо: Поставте свої екіпажі. Ми надаємо вам територію. Захищайте свої кордони з нашої території і заодно наших цивільних людей", - зауважив нардеп.

Допомога Україні від НАТО

Як писав УНІАН, Захід поволі розмиває російські "червоні лінії". Спочатку "нормою" для західних партнерів України стали удари по Криму, пізніше не такими страшними почали виглядати атаки по військових цілях на території РФ, а зараз вже не табу потенційна можливість появи тут іноземних військових інструкторів.

Першим про ініціативу відправити військових інструкторів в Україну сказав президент Франції Емануель Макрон.

Вас також можуть зацікавити новини: