Один із загарбників просив, щоб їх забрали після щонайменше 15 "прильотів".

Російський окупант розповів, що українські воїни розгромили їхні позиції. У пастці опинилися щонайменше 10 загарбників, по яких ніхто не приїхав.

Про це він заявив під час телефонної розмови, перехопленої Головним управлінням розвідки Міноборони РФ.

За його словами, на розгромлених позиціях залишилися тільки солдати. З ними нема жодного офіцера.

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"В нас тут нікого нема: ні офіцерів, нікого. Нас, нах*й, кинули, ми тут 10 осіб, бл*дь. Ми без техніки, без нічого, бл*дь. Нас, якщо забирати, треба, щоб відправляли БТР за нами. Нас тут кинули, як собак їб*них. Роз'*бали нас вчора не по х*йні", - розповідає окупант.

Загарбник також бідкається, що українські воїни потужно вдарили по їхніх позиціях. Було не менше 15 "прильотів". Один зі снарядів влучив у будинок, в якому розмістилися окупанти.

Як повідомляв УНІАН, раніше окупант розповів, як змінилася лінія фронту в результаті контрнаступ ЗСУ в Херсонській області. Одне село українські захисники відбили в битві, а з другого окупанти відступили.

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