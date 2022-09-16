Ще один населений пункт ЗСУ відбили в битві.

Окупант розповів, як змінилася лінія фронту в результаті контрнаступ ЗСУ в Херсонській області. Одне село українські захисники відбили в битві, а з другого окупанти відступили.

Перехоплення розмови рашиста з дівчиною опублікувало Головне управління розвідки МО України на офіційному YouTube-каналі.

Спочатку співрозмовниця окупанта згадала, що ЗСУ звільнили Ізюм і запитала, що діється на фронті. На її думку, раніше "все було нормально, а тепер коїться якась ху*ня".

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"Ну, ми одне село про*бали, одне самі віддали. Поки що так у нас", — відповів дівчині рашист.

Потім співрозмовниця розповіла про паніку серед жителів РФ. Мовляв, всі скидають новини про успішний контрнаступ ЗСУ і не розуміють, чому російська армія біжить.

"Ну, весь час так ось. На Київ заходили ВДВ, все захопили. Коли вийшли — віджали назад; на Ізюм заходили — відбили. З Ізюма пішли — віджали назад. Зараз тут ось тиснуть...", — продовжив окупант.

Нагадаємо, станом на 12 вересня ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів в результаті контрнаступу. Сюди входять міста Ізюм, Куп'янськ і Вовчанськ.

Атакуючі дії українських захисників переломили хід війни, але завершити її цього року все одно не вдасться. Такою думкою поділилися експерти з американського Інституту вивчення війни. Вони також розповіли, що Росія вдвічі посилила приховану мобілізацію на тлі успіхів ЗСУ.

Окремо аналітики розповіли, як українська армія посилила тиск на підрозділи рашистів на сході. Якщо ситуація буде розвиватися схожих чином, ворогові стане складно оборонятися.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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