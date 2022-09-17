Також уражено тиловий пункт управління окупантів та дві позиції зенітних ракетних комплексів.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ураження дев'яти районів зосередження живої сили та техніки російських окупантів, а також трьох їхніх опорних пунктів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах.

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"Підтверджено ураження 9 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 3 опорних пунктів, тилового пункту управління та 2 позицій зенітних ракетних комплексів", - мовиться у дописі.

Як повідомляв УНІАН, кількість ліквідованих окупантів в Україні перевищила 54 тисячі. Протягом 15 вересня ЗСУ усунули 200 ворогів. Наші бійці також перетворили на металобрухт понад 50 одиниць техніки противника.

Зокрема, підтверджено значні втрати серед підрозділів так званого "Союзу добровольців Донбасу" російських окупантів. Пораненим представникам батальйону цього незаконного збройного формування у Росії було відмовлено в наданні медичної допомоги.

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