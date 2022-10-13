У НАТО зазначають, що російський ядерний удар змінить хід війни.

Будь-яке застосування ядерної зброї Росією матиме для неї "безпрецедентні наслідки" і, "найімовірніше, викличе фізичну відповідь багатьох союзників і потенційно самого НАТО".

Про це пише Reuters з посиланням на неназваного представника Альянсу.

На умовах анонімності він зазначив, що російський ядерний удар змінить хід конфлікту і "майже напевно викличе фізичну відповідь з боку багатьох союзників і, можливо, з боку самого НАТО".

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Проте Москва, схоже, використовує свої ядерні загрози головним чином для того, щоб утримати НАТО та інші країни від безпосереднього вступу у війну проти України, додав він.

Ядерні загрози Путіна-що відомо

21 вересня російський президент Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив заходу ядерною зброєю.

Цьому слідували спроби Кремля анексувати захоплені українські регіони. У цьому контексті російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю в разі посягання на свою територію.

Однак результатів псевдореферендумов світ не визнає, А США і союзники погодилися, що Україна повинна деокупувати захоплені Москвою території.

Західні аналітики погоджуються з твердженням, що ядерний шантаж швидше свідчить про непросте становище, в якому опинилася армія Росії на полі бою.

Разом з тим в українській розвідці припускають, що РФ може застосувати зброю масового знищення. США вже пригрозили "катастрофічними наслідками", якщо Путін на це зважиться.

Загалом, на думку Інституту вивчення війни, існує лише два варіанти застосування ядерної зброї: уздовж лінії фронту і масованого удару по всій Україні. Однак жоден з них не дасть Росії реальної переваги на полі бою, оскільки ЗС РФ в нинішньому стані просто не здатні вести бій в ураженій радіацією зоні, а самі удари не дозволять повністю захопити Україну.

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