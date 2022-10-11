Глави Міноборони НАТО обговорять захист критичної інфраструктури у світлі диверсій на "Північних потоках".

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Північноатлантичний Альянс заявив про намір обговорити посилення захисту об'єктів інфраструктури.

З такою заявою виступив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Голос Америки".

"Глави Міноборони НАТО обговорять захист критичної інфраструктури у світлі диверсій на "Північних потоках". Ми ще більше збільшимо захист нашої критичної інфраструктури", - заявив Столтенберг.

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За його словами, це має відбутися протягом 12-13 жовтня.

Підрив "Північного потоку":

26 вересня 2022 року компанія-оператор Nord Stream заявила про те, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску.

Вночі тиск впав і в трубопроводі "Північний потік-2", що йде вздовж "Північного потоку" по дну Балтійського моря.

У заяві компанії-оператора Nord Stream 2 AG говориться, що причиною неполадки стала діра в трубі. НП сталася в данській виключній економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм.

27 вересня з'явилася інформація про те, що в районі "Північного потоку" пролунали вибухи.

28 вересня лідери західних країн зробили емоційну заяву по "Північному потоку". В той же день заява по "Північному потоку" зробили та в ЄС.

29 вересня Шведська берегова охорона виявила четвертий витік на газопроводі "Північний потік".

10 жовтня Німеччина почала розслідування підриву "Північного потоку".

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