Західні країни мають розвідувальні дані про те, що Пекін може відмовитися від свого обмеження на постачання зброї Москві.

Адміністрація Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай роздумує, чи постачати зброю Росії для підтримки війни в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела в Білому домі. Останніми тижнями західні країни отримали дані розвідки про те, що Пекін може відмовитися від свого попереднього самостійно встановленого обмеження на постачання зброї Росії. Хоча, за словами офіційних осіб США та Європи, Китай ще не прийняв остаточного рішення.

Раніше Пекін обережно обмежував свою підтримку фінансовою допомогою та купівлею нафти, сказали офіційні особи, але тепер ця позиція, здається, змінюється. Також Китай продавав до РФ комерційні товари, таких як мікрочіпи та дрони, які також мають військове застосування.

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"Дотепер існувала певна невизначеність щодо того, яку практичну допомогу Китай може надати Росії", - сказав високопоставлений західний чиновник. Він додав, що розвідувальні дані, якими зараз володіють США та їхні союзники, "набагато менш неоднозначні".

Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь не відповів прямо на запитання, чи надасть Китай смертельну підтримку військовим зусиллям Росії. "Відомий факт, що країни НАТО, включаючи США, є найбільшим джерелом зброї для бойових дій в Україні, але вони продовжують стверджувати, що Китай може постачати зброю Росії", - сказав Ван.

Представник Державного департаменту Нед Прайс заявив у середу, що Вашингтон "дуже уважно стежить за тим, щоб визначити", чи просувається Китай у рішенні надавати летальну допомогу Росії.

На думку офіційних осіб США та Європи, те, що Китай може надати Росії летальну зброю є помітним відхиленням від більш загальних товарів подвійного призначення, які китайські компанії постачали протягом останнього року.

За словами офіційних осіб, останні оцінки розвідки також підкреслили зростаючу стурбованість Пекіна погрозами президента Росії Володимира Путіна використання ядерної сили. Ці занепокоєння були єдиною точкою дотику із західними представниками щодо Росії на мюнхенських зустрічах. У той час, як Китай давно побоювався заохочувати Москву, він також стурбований економічними та політичними наслідками провалу Росії, заявили чиновники.

Публічні попередження в Мюнхені послідували за низкою приватних звернень до Китаю. За словами офіційних осіб, це було скоординовано між західними союзниками в надії, що це зупинить Пекін від безповоротного кроку щодо початку постачання зброї.

Попри те, що адміністрація Байдена працювала над розсекреченням розвідданих для можливого оприлюднення, остаточне рішення щодо їхньої публікації не прийнято, зазначає WSJ.

Китайська торгівля зброєю є засекреченою, і незрозуміло, яку зброю може отримати Росія. Китай є світовим лідером у виробництві зброї, яка активно використовувалася у війні в Україні, включаючи далекобійні артилерійські системи, високоточні реактивні системи залпового вогню, протитанкові ракети та ракети класу "земля-земля", малі тактичні безпілотники та боєприпаси.

Представники США та Європи заявили, що Пекін не обов'язково надасть сучасну зброю, але, може поповнити запаси боєприпасів, які російські сили витратили на полі бою в Україні, і не можуть виготовити нові через санкції.

"Західні аналітики сумніваються в здатності Китаю бути надійним посередником у війні, вказуючи на його очевидну упередженість щодо Росії. Після російського вторгнення Сі Цзінпінь ще не спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, а з Путіним він розмовляв кілька разів протягом цього періоду", - пише WSJ.

Війна в Україні - позиція Китаю

Як повідомляв УНІАН, раніше керівник Офісу закордонних справ Центрального комітету Компартії Китаю Ван Ї сказав, що Пекін готовий працювати з іншими країнами для досягнення припинення вогню і міцного миру в Україні.

Китай неодноразово відмовлявся засуджувати Росію за її вторгнення в Україну і утримувався від того, щоб називати це "війною". Пекін послідовно покладає провину за конфлікт на НАТО і США. Також Китай заперечує, що надає допомогу Росії в її вторгненні в Україну.

На Мюнхенській конференції з безпеки Ван Ї заявив, що Пекін готовий представити власні мирні пропозиції для України та Росії. У Китаї зазначають, що війна має припинитися. Ван Ї додав, що пропозиція Китаю враховує те, що територіальна цілісність і суверенітет всіх держав повинні поважатися. Згодом постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь уточнив, що в річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну китайська влада оприлюднить "документ з позицією" Китаю щодо цієї війни, а не "мирний план" щодо її врегулювання.

Тим часом, видання CNN повідомило, що Китай нібито веде подвійну гру. Публічно Пекін виступає за мир, але є "тривожні" сигнали, що Китай готується таємно постачати летальну зброю Росії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Китай про серйозні наслідки у разі передачі Росії летальної зброї для застосування в Україні. А постпред США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Китай перейде "червону лінію" , якщо вирішить надати летальну військову допомогу Росії. Вона зазначила, що Вашингтон вітає заяву Пекіна про його бажання миру, але підтримку російського вторгнення в Україну постпред назвала неприйнятною.

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