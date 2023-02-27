Його також здивувала солідарність США та Європи.

Глава КНР Сі Цзіньпін був стривожений невдачами російського президента Володимира Путіна у повномасштабній війні проти України.

Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс в інтерв'ю каналу CBC News. За його словами, Сі слідкує за подіями більше за всіх інших іноземних лідерів.

"Я думаю, що він був здивований дуже поганими воєнними діями росіян. Вважаю, він здивований також ступенем західної солідарності та підтримки України", — сказав Бернс.

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За його словами, йдеться не лише про США, а й про готовність Європи брати на себе економічні витрати, щоб завдати Росії більших економічних збитків.

"Отже, все це, я вважаю, якоюсь мірою протверезило Сі Цзіньпіна", — підсумував директор ЦРУ.

Війна в Україні - позиція Китаю

Посол КНР в Європейському Союзі Фу Цун заявив, що війна в Україні поставила Китай "в дуже складне політичне становище", загостривши відносини з Європою.

Екс-координатор Державного департаменту США з питань санкцій Деніел Фрід пояснив, чому Китай не стане підтримувати Росію у військовому плані. У Піднебесній були шоковані слабкими результатами окупаційної армії в Україні.

Як писав WSJ, лідер Китаю Сі Цзіньпін доручив своєму уряду налагодити тісніші економічні зв'язки з Росією.

Військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський вважає, що Китай грає на знесилення Росії. Пекіну невигідно, щоб РФ перемогла у війні і посилилася.

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