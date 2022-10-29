Присутність Шойгу в інформаційному просторі повністю залежить від схвалення Кремля.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну президент країни-агресора Володимир Путін має намір відновити авторитет Міністра оборони Сергія Шойгу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як пишуть аналітики, Путіну потрібно відновити авторитет Шойгу в російському інформаційному просторі, щоб врівноважити зростаючий вплив так званої радикальної групи силовиків, яка критикує Міноборони.

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Як відзначають аналітики, Путін міг сам оголосити про закінчення мобілізації, а не на зустрічі з Шойгу. Також він міг доручити міністру завершити невдалу мобілізацію самостійно.

"Їхня постановочна публічна зустріч узгоджується з нещодавнім сплеском появи Шойгу в ЗМІ. Наприклад, на поточному тижні Шойгу провів кілька телефонних розмов зі своїми турецькими, китайськими та західними колегами. Ці гучні зустрічі відрізняють Шойгу і російське вище військове командування від силовиків, які, попри свою популярність в російському інформаційному просторі, не мають того ж рангу або авторитету", - відзначають аналітики.

Аналітики також нагадують, що присутність Шойгу в інформаційному просторі повністю залежить від схвалення Кремля, оскільки Путін може контролювати, коли Шойгу виступати публічно.

Путінська мобілізація та заяви Шойгу:

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації на війну в Україні. У віддалених населених пунктах РФ мобілізують все чоловіче населення певної вікової категорії. При цьому не враховується відсутність досвіду військової служби та бойового досвіду.

На початку жовтня стало відомо, що ворог перекидає перших мобілізованих, серед них є перші загиблі.

13 жовтня з'явилося перше офіційне повідомлення про загибель мобілізованих.

Також 13 жовтня Шойгу остаточно пробив дно. Міноборони РФ почало відкрито вербувати на війну проти України ув'язнених.

Українська розвідка повідомляла про серйозні проблеми із забезпеченням призваних. Їм не вистачало військової форми, спальних місць і навіть вбиралень.

Станом на середину жовтня в Росії мобілізували 200 тисяч людей.

У жовтні Шойгу почав анонсувати використання в Україні "брудної" ядерної бомби.

28 жовтня Шойгу відзвітував Путіну про підсумки мобілізації.

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