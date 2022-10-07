До влади в РФ може прийти військова хунта, але малоймовірно, що вона втримає владу.

В російському військово-політичному керівництві назрівають дивні зміни. Очільник "вагнерівців" Євген Пригожин та глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров прагнуть змістити міністра оборони Сергія Шойгу. Водночас наступник Шойгу може стати наступником Путіна.

Про це зявив російський опозиційний політик Михайло Ходорковський в інтерв'ю Юлії Латиніній.

За його словами, Пригожин вже давно хотів взяти контроль над фінансовими потоками Міноборони РФ та "злити" Шойгу.

Ходорковський зауважив, що просто на очах формується небезпечний для Путіна альянс Кадирова, Пригожина, директора Федеральної служби військ нацгвардії РФ Віктора Золотова та акційонера банку "Росія" Юрія Ковальчука. Не виключено, що в РФ до влади прийде військова хунта.

"Те, що до влади у якийсь час може прийти військова хунта, група друзів-товаришів, - це цілком реально. Але владу вони не втримають довго. Загалом, welcome", - зазначив Ходорковський.

Суперечки у вищих ешелонах влади РФ

Як повідомлялося, напередодні лідер Чечні Рамзан Кадиров почав активно критикувати військове командування на тлі поразки РФ в Лимані. Він звинуватив російське військове командування в нездатності оперативно відреагувати на загострення ситуації, а також заявив, що Росії необхідно захопити території чотирьох областей України всіма доступними засобами, включаючи ядерну зброю малої потужності. При цьому після оголошення часткової мобілізації в Росії 21 вересня Кадиров заявив, що в Чечні мобілізація не проводитиметься, бо за час війни в Україні Республіка "перевиконала план".

"Кухар Путіна", власник ПВК Вагнера (ПВК Ліга) Євген Пригожин повторив критику Кадирова на адресу російського військового керівництва.

Наслідків для них обох не було. Ба більше, Кадиров вдруге з 24 лютого отримав "підвищення". Наприкінці березня він став генерал-лейтенантом, а цього тижні Путін дав його звання генерал-полковника.

Крім того, як зазначали аналітики, ток-шоу на федеральних каналах негайно підхопили заяви Кадирова-Пригожина, що спонукало коментаторів у прямому ефірі посилити критику вищого військового командування. Критикувати російську армію на пропагандистських каналах почали вперше.

Все частіше лунають думки про те, що Путін зрештою намагатиметься зробити винуватим у невдачах на війні проти України військове командування. Зокрема, ISW прогнозує, що главу Міноборони РФ Сергія Шойгу зроблять цапом-відбувайлом.

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