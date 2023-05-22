Вашингтон не заохочує атаки за межами українських кордонів.

Сполучені Штати Америки не заохочують Україну до ударів по території Росії, однак залишають за Києвом право обирати, у який спосіб проводити свої воєнні операції. Про це у Держдепі нагадали у відповідь на прохання прокоментувати останні події в Бєлгородській області, де, за інформацією українських розвідки, проводять операцію російські добровольці, що воюють на боці України.

"Я не маю нової інформації щодо дій на місцевості. … Ми чітко прояснили українцям, що ми не заохочуємо атаки за межами українських кордонів та не надаємо можливості для них. Але важливо нагадати світові, що це Росія розпочала цю війну, продовжує нападати на цивільних, цілиться в школи та лікарні, цивільну інфраструктуру. Україна вправі вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції, але агресором у цій війні є Росія", – заявив речник Держдепу Меттью Міллер.

Ситуація в Бєлгороді і області - що треба знати

Упродовж останніх кількох тижнів у прикордонній Бєлгородській області РФ неспокійно. 17 травня там, за словами російської пропаганди, вперше було завдано ударів з танка.

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19 травня там нібито вчинили спроб прорватися через російський кордон українські диверсанти. 21 травня – дроном атаковано адмінбудівлю.

В понеділок, 22 травня, стало відомо, що представники "Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" зайшли на територію області і взяли під контроль кілька населених пунктів. Українська розвідка повідомила, що це було зроблено для створення "смуги безпеки" на прикордонні.

Крім цього, військові оточили територію російського КПП "Грайворон", яке розташоване поблизу сховища ядерної зброї.

На тлі цих подій в області було запроваджено режим контртерористичної операції (КТО).

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