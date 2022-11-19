За поточну добу ворог завдав по об'єктах в Україні два ракетні удари та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок ракетного удару російських окупантів пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури у Святогірську Донецької області.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 18:00, оприлюдненій в Facebook.

"За поточну добу ворог завдав 2 ракетних удари та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ракетного удару російських окупантів постраждали об'єкти цивільної інфраструктури міста Святогірськ", - сказано в повідомленні.

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Крім того, як інформує Генштаб, на Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

Водночас ворожі війська здійснювали обстріли на Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Криворізькому та Херсонському напрямках.

Ситуація на Донбасі:

У жовтні 2022 року розпочався наступ ЗСУ на Сході та Півдні України. У двох громадах Донецької області від російських окупантів були звільнені 40 населених пунктів. До деокупованих Святогірську та Лиману Донецькій області підвели електрику.

За оцінками аналітиків ISW, Росія втрачає здатність наступати на Донбасі та боїться контрнаступу ЗСУ на Крем'яну.

В офісі президента України додали, що Росії вже не потрібні Донецька і Луганська області.

Водночас на деокупованих територіях продовжують знаходити тіла вбитих росіянами українців. Так, 20 жовтня стало відомо, що правоохоронці виявили тіла 12 цивільних, убитих російськими військовими під час окупації. Відзначається, що 8 тіл знайшли в Лимані, 2 в Новоселівці та 2 в Сосновому.

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