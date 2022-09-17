У регіоні посилився партизанський рух.

На окупованих територіях Луганщини російські окупанти посилили перевірки місцевого населення на вулицях.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Говорять, що "панікі нєт", але насправді окупанти та колаборанти в жаху - їм повсюди бачаться партизани, на вулицях міст все частіше з’являються жовто-блакитні стрічки, листівки-"привіти", а так званим "міліціонерам" скоро не буде на чому їздити - системно мають порізані колеса в автівках", - розповів він.

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Окрім того, за словами Гайдая, серед так званого "керівництва ЛНР" почалися внутрішні "суперечки".

На його думку, вбивство 16 вересня у Луганську так званого "генпрокурора ЛНР" Сергія Горенка та його заступниці Катерини Стегленко - це справа рук ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника.

"Спокою нема і не буде рашистам на окупованих територіях… Деокупація близько, її відчувають і самі окупанти та колаборанти, дехто втік, а дехто відсиджується в селах біля кордону, бо Росія їх не пускає", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, дещо раніше в окупованому Бердянську вбили "заступника мера" і його дружину.

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