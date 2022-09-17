На окупованих територіях Луганщини російські окупанти посилили перевірки місцевого населення на вулицях.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Говорять, що "панікі нєт", але насправді окупанти та колаборанти в жаху - їм повсюди бачаться партизани, на вулицях міст все частіше з’являються жовто-блакитні стрічки, листівки-"привіти", а так званим "міліціонерам" скоро не буде на чому їздити - системно мають порізані колеса в автівках", - розповів він.
Окрім того, за словами Гайдая, серед так званого "керівництва ЛНР" почалися внутрішні "суперечки".
На його думку, вбивство 16 вересня у Луганську так званого "генпрокурора ЛНР" Сергія Горенка та його заступниці Катерини Стегленко - це справа рук ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника.
"Спокою нема і не буде рашистам на окупованих територіях… Деокупація близько, її відчувають і самі окупанти та колаборанти, дехто втік, а дехто відсиджується в селах біля кордону, бо Росія їх не пускає", - зазначив голова ОВА.
Нагадаємо, дещо раніше в окупованому Бердянську вбили "заступника мера" і його дружину.