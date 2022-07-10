Ворог впродовж останнього часу щодня обстрілює Дніпропетровську область, передусім - Криворізький район.

Російські окупанти вкотре поцілили по Криворізькому району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Знову ворожі нічні обстріли. Ворог ударив по Криворізькому району. Поцілив по Зеленодольській громаді. Населені пункти не зачепило. Люди не постраждали", - зазначив він.

Раніше в Оперативному командуванні "Південь" сповістили, що кілька ракет було випущено тільки по одному населеному пункту.

"Сім ракет "Смерчу" атакували селище Радушне Криворізького району. Попередньо, людських втрат немає", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНІАН, ворог впродовж останнього часу щодня обстрілює Дніпропетровську область, передусім - Криворізький район.

5 липня РФ вдарила по місту та області сімома ракетами, в одному з населених пунктів був "приліт".

6 липня окупанти влучили в сільгосппідприємство, де загорілися склади з зерном. Також під приціл ворожої артилерії потрапила Широківська громада. Стріляли прямо по селу Шестірня. Пошкоджено кілька житлових будинків.

В ніч з 6 на 7 липня російські окупанти знову завдали удару по Криворізькому району Дніпропетровщини.

8 липня російські загарбники обстріляли дві громади у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Під ранок 9 липня Під ранок російські окупанти обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Дві жінки загинули.

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