Наразі найгостріша ситуація на фронті спостерігається по усій лінії на Донеччині, зокрема в районі Бахмута та Соледара.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ворог не відмовився від ідеї захоплення Донбасу і ставить собі завдання зробити це під Новий рік, заявив у вечірньому відеозверненні.

"Попри всі удари щодня держава працює. Офіс, Кабмін – усі працюють. Зокрема, у мене сьогодні були дві великі наради, економічна й оборонна. Працюємо, щоб у наших захисників було більше можливостей, більше зброї, більше дронів", - зазначив він.

За словами Зеленського, ситуація на передовій за добу – без суттєвих змін.

Відео дня

"Найбільш гостро – Бахмут, Соледар, уся лінія на Донеччині. Ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину... Тепер вони ставлять собі завдання – під Новий рік", - розповів глава держави.

Він подякував українським військовим, які "вже котрий місяць доводять окупантам, що це ми будемо ставити й досягати цілей на своїй землі".

"Дякую всім, хто захищає український Донбас! Усім, хто захищає нашу Харківщину! Усім, хто тримає наш південь! Хто захищає наш кордон… І, до речі, дякую тим прикордонникам, які разом з усіма силами оборони б’ють ворога на фронті. Дякую бійцям Білгород-Дністровського й Мукачівського прикордонних загонів", - сказав Зеленський.

Бої на сході – актуальне

Тривають інтенсивні штурми росіян у Донецькій області. Під Бахмутом, за словами речника Східного угрупування ЗСУ, росіяни змінили тактику наступу – тепер ідуть до позицій захисників малими групами і намагаються вступити у ближній бій. Та попри усі намагання їм це не вдається.

Раніше УНІАН робив репортаж з прифронтового Бахмута.

Щоденно ЗСУ стримують до 20 атак противника під Бахмутом, заявили у Генштабі.

Окремо Інститут вивчення війни зауважував боєприпасний "голод" у "вагнерівців" і їхнє виснаження. Імовірно, вже невдовзі найманці Пригожина вимагатимуть "оперативної паузи".

Водночас ворог стягує сили й у Луганську область, де останніми днями у ЗСУ є певний прогрес.

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