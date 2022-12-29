Президент заявив, що є кілька влучань ворожих ракет.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці 309-го дня повномасштабного вторгнення РФ.

"Хочу подякувати нашим бійцям Повітряних сил, українській ППО, яка сьогодні успішно відбила чергову російську атаку. Збито 54 ракети, 11 ударних дронів. Відзначилися наші воїни по всій Україні, і я дякую всім нашим повітряним командуванням: "Центру", "Півдню", "Сходу" та "Заходу". А особливо ми всі з вами вдячні воїнам 96-ї Київської, 160-ї Одеської та 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад, чиї результати сьогодні найбільші", - зазначив він у своєму зверненні.

Президент заявив, що є кілька влучань.

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"Наші енергетики, ремонтні бригади протягом дня роблять усе, щоб українці якнайменше відчули наслідки удару терористів. І я дякую всім, хто працює заради відновлення постачання енергії. Станом на цей вечір відключення електрики є в більшості областей України. Особливо складно на Київщині та у столиці, на Львівщині, в Одесі та області, у Херсоні й області, на Вінниччині і Закарпатті. Але це не порівняти з тим, що могло б бути, якби не наші героїчні зенітники й ППО", - сказав Зеленський.

Він стверджує, що із кожним таким ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе в глухий кут.

"Ракет у них стає все менше. Натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для росії та її громадян. І кожна ракета тільки закріплює, що все це має завершитися трибуналом. Саме так і буде", - додав президент.

Масований ракетний удар по Україні 29 грудня

Вранці 29 грудня Росія завдала нового масованого удару по українських містах різних типів ракет, у тому числі протирадіолокаційних Х-31П.

В Україні сьогодні російськими ракетами під час масованої атаки було уражено об’єкти у десятьох областях.

Кілька об'єктів енергетики України отримали пошкодження в ході масованої ракетної атаки росіян вранці 29 грудня.