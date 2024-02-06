Там проаналізували, чи матиме це вплив на елементи командування Чорноморським флотом.

Знищення Збройними силами України ракетного катера "Івановець" може вплинути на переміщення російських систем управління, але Росія й надалі зберігає спроможності завдавати далекобійних ударів по об'єктах України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X, посилаючись на дані розвідки. Зокрема, ракетний катер "Івановець" патрулював західне узбережжя окупованого Криму для підтримки продовження російської окупації України.

Сучасна система зв'язку катера дозволяла відправляти та отримувати цільові дані з інших кораблів, гелікоптерів та патрульних літаків дальнього польоту.

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"Останній український успіх підкреслює постійну вразливість російських військових кораблів, які діють у Чорному морі. Досить імовірно, що це матиме вплив на елементи командування і контролю Чорноморського флоту, що імовірно, змусить їх переглянути їхню маневровість біля західного Криму. Однак, російський військово-морський флот майже напевно досі здатний виконувати три його основні задачі у Чорному морі: завдавати далекобійних ударів, патрулювати та підтримувати", - наголосила розвідка.

Знищення катера "Івановець" - головне про удар України

Військово-морські сили України 1 лютого підтвердили факт удару по російському катеру "Івановець" у Чорному морі у водах Криму (неподалік від озера Донузлав). На судні окупантів на момент удару перебувало 40 моряків. Атаку українські ВМС реалізували вночі, застосувавши дрони вітчизняного виробництва MAGURA V5.

Водночас, Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляє, що близько 33% бойових кораблів чорноморського флоту РФ Україна вивела з ладу за час широкомасштабного вторгнення. Зокрема, українські військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен.

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