Парламент 15 грудня вкотре продовжив чинність закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", ухваленого у 2014 році.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" (№4467).

Про це свідчать дані у картці закону на сайті парламенту.

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Зазначається, що сьогодні, 24 грудня, закон було повернуто з підписом від президента.

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16 вересня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі, який на розгляд парламенту вніс тодішній президент Петро Порошенко.

Планувалося, що закон діятиме на три роки. Потім його чинність щороку продовжували.

Закон передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності лише після виконання всіх умов, викладених у статті 10 цього закону, зокрема після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

Згідно з законом, тимчасово особливий порядок місцевого самоврядування запроваджується на три роки, і «держава гарантує, відповідно до закону, недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб – учасників подій на території Донецької, Луганської областей».

Відповідно до закону, держава також гарантує право використання російської чи іншої мови «в суспільному та приватному житті, вивчення і підтримку російської і будь-яких інших мов, їх вільний розвиток і рівноправність».

15 грудня Верховна Рада продовжила ще на один рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі.

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Автор: Тетяна Поляковська