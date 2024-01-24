Це готель "Вілла Маріта" у Заозерному поблизу Євпаторії.

Партизани ідентифікували готель в окупованому Криму, який імовірно є місцем навчання російських операторів БПЛА. Як повідомляє тг-канал "Кримський розслідувач", йдеться про центр "Крымский беспилотник" у Євпаторії, який входить у російську мережу навчальних центрів "Архангел". Саме тут готують операторів БПЛА і виготовляють FPV-дрони.

Як зазначають партизани, директор "Крымского беспилотника" — євпаторійський колаборант Путренко Сергій Анатолійович, на позивний "Барин".

Він є випускником Краснодарського вищого командно-інженерного училища ракетних військ. Свого часу був гендиректором і підписантом ТОВ "Чайка-М" у Генічеську. Ця фірма належала "дочці" австрійської компанії, яку відносили до активів Азарова.

Відео дня

"Окупанти кажуть, що Путренко віддав свій готель для проведення занять з управління БПЛА та розміщення курсантів. За електронною поштою Путренка ми знайшли готель — "Вилла Марита" у Заозерному поблизу Євпаторії. Деталі інтер'єрів готелю на фото з його сайту співпадають із відео з телеграм-каналу "Архангелу", - зазначають партизани.

Тому, імовірно саме тут діє навчальний центр для операторів і саме тут окупанти збирають FPV-дрони.

Робота партизан у Криму

Раніше партизанський рух українців і кримських татар "Атеш" зафіксував перекидання через залізничний вокзал в Євпаторії танків Т-62. Зокрема, було зафіксовано перекидання десятка танків Т-62 і стільки ж БРЕМ-1 з рем-КЛ. Партизани відзначили, що БРЕМ-1 призначена для евакуації застряглої і пошкодженої техніки (БТР, БМП, БМД, танків та ін), в тому числі і з-під вогню противника, а БРЕМ-1 призначена для проведення ремонту, надання допомоги водіям у проведенні технічного обслуговування і теж евакуації армійської автомобільної техніки.

Також "Атеш" зафіксував перекидання носія надзвукових ракет "Онікс" в окупованому Севастополі.

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