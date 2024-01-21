Зокрема, було зафіксовано перекидання десятка танків Т-62 і стільки ж БРЕМ-1 з РЕМ-КЛ.

Партизанський рух українців і кримських татар "Атеш" зафіксувало перекидання через залізничний вокзал в Євпаторії танків Т-62.

У своєму Telegram-каналі вони опублікували фотографії з міста.

"Нашими агентами була проведена розвідка перевантаження різної техніки ЗС РФ на залізничний вокзал в Євпаторії. Зокрема, було зафіксовано перекидання десятка танків Т-62 і стільки ж БРЕМ-1 з РЕМ-КЛ", - йдеться в повідомленні.

Партизани відзначили, що БРЕМ-1 призначена для евакуації застряглої і пошкодженої техніки (БТР, БМП, БМД, танків та ін.), в тому числі і з-під вогню противника, а БРЕМ-1 призначена для проведення ремонту, надання допомоги водіям у проведенні технічного обслуговування і теж евакуації армійської автомобільної техніки.

"Примітно, що все частіше ми помічаємо перекидання старих поколінь танків в поганому стані і різної техніки для ремонту. Відсутність нових зразків танків на полі бою і заміна їх старими не сильно підніме вогневу міць окупантів. Але в будь - якому випадку, ми працюємо над тим, що б нічого не доїхало до фронту", - відзначили в русі "Атеш".

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Раніше "Атеш" зафіксувало перекидання носія надзвукових ракет "Онікс" в окупованому Севастополі.

У своєму Telegram-каналі вони опублікували фотографії з міста. Стверджувалося, що на них зображено перекидання двох самохідних пускових установок "СПУ 340п" також відомих як Береговий ракетний комплекс "Бастіон-П".

За їхніми даними, установки належать 15-й окремій береговій ракетній бригаді (в/ч 80365) Чорноморського флоту. "Агент простежив маршрути пересування і кінцеву точку призначення ракетного комплексу. Інформація передана СОУ. Очікуємо результатів", - додали партизани.

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