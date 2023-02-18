Як зазначив політик, Україна поки що юридично бездоганно поводиться в цій війні.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ймовірність прямих ударів Києва по Москві на тлі постійних натяків РФ щодо застосування ядерної зброї.

Як прокоментував політик в інтерв'ю агентству Report, в цьому питанні потрібно правильно розставити акценти. Він нагадав, що офіційна позиція України полягає в тому, що Київ не завдає ударів по території РФ, а лише атакує окупаційні війська Росії.

Подоляк уточнив, що йдеться про війська РФ на тимчасово окупованих територіях України, включно з Донбасом й Кримом.

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"Тут ми маємо абсолютно законне право знищувати все, що загрожує нашій територіальній цілісності. І світова спільнота, і всі демократичні країни, і 51 стаття Статуту ООН, і міжнародне право чітко трактують, що Україна юридично бездоганно поводиться в цій війні", - сказав він.

Подоляк заявив, що в контексті прямих ударів по території Росії Київ знищить Москву іншим шляхом: у міру просування ЗСУ й успіхів України на фронті, в Росії будуть наростати внутрішні конфлікти та внутрішні ексцеси, - це в кінцевому підсумку призведе до конфліктів військового плану вже безпосередньо на території Росії.

"Це можуть бути й соціальні бунти, пов'язані з невдоволенням населення політичною елітою, і внутрішньоелітний конфлікт, який буде проявлятися у вибухах, підривах, ударах по різних місцях. Це не пов'язано з Україною, це пов'язано з різким руйнуванням державної системи управління в самій Росії, з різким ослабленням силових вертикалей, з різким наростанням кількості прояву протестних настроїв. Це не політичні протести, це соціальні, економічні протести, це конфліктні протести по всій території Росії...", - спрогнозував Подоляк.

Кремль боїться прямих ударів ЗСУ по своїй території

Через свої криваві теракти по території України соратники російського лідера Володимира Путіна та військове керівництво РФ панічно бояться можливих ударів Збройних сил України по Москві, хоча самі не раз погрожували Києву ударами "по центрах прийняття рішень".

19 січня в мережі з'явилися знімки й відео установки ППО на дахах бізнес-центру й будівлі Міністерства оборони Російської Федерації в Москві. Наразі комплекси ППО дислоковані по всьому Підмосков'ю, їх навіть розмістили за 10 кілометрів від резиденції Путіна в Ново-Огарьово.Також повідомлялося, що в одному з районів Москви розгорнули дивізіон ППО С-400.

При цьому в Держдумі РФ намагаються переконати росіян в тому, що чутки і фотографії з ППО в Москві - це фейки.

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