Росіяни налякані "бавовною" в Рязані і Саратові, а тому намагаються уникнути повторення сценарію.

Кремль посилює протиповітряну оборону в Москві. Росія боїться українських дронів після ударів по Саратові і Рязані, повідомляє Bloomberg.

"Місцеві жителі розмістили в соціальних мережах фотографії підйомних кранів систем "Панцир" на даху в центрі Москви, а також оборонні споруди, встановлені в західному передмісті, біля офіційної резиденції президента Володимира Путіна", - нагадало видання.

Bloomberg, посилаючись на офіційні особи, які знайомі з ситуацією, повідомляє, що розгортання ППО безпосередньо пов'язане з ударами безпілотників в Саратові і Рязані. Джерела відзначають, що в Кремлі хочуть доповнити новими системами вже розміщене навколо Москви ППО.

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"Зусилля Кремля захистити російське населення від наслідків його вторгнення в Україну вичерпуються... Оголошена у вересні мобілізація спровокувала масову втечу росіян, які прагнуть уникнути призову", - додали у виданні.

ППО в Москві: що відомо

Раніше стало відомо, що росіяни розмістили установку ЗРК "Панцир-С1" на дахах бізнес-центру і Міноборони в Москві. У Повітряних силах ЗСУ висміяли поведінку рашистів і зазначили, що у РФ "чогось чекають", якщо вирішили розмістити ці комплекси. Після цього з'явилося відео, на якому зафіксували, що біля резиденції Путіна розмістили ППО.

Як зазначив Олександр Коваленко, установка ЗРПК "Панцир-С1" на дахах адміністративних будівель в Москві - це не тільки демонстрація страху російським військово-політичним керівництвом, а й демонстрация неповноцінності і дефективности цього "не має аналогів" в світі комплексу.

Подоляк також висміяв розміщення ППО на дахах у Москві. Він також запитав: "Два питання: 1. Чи не хоче Лавров ще раз розповісти про міжнародне гуманітарне право і ППО в житлових кварталах? 2. Чи не хоче Путін / Пєсков ще раз пояснити концепцію "триденної СВО" і довести, що "все за планом".

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