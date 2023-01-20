Член Комітету з оборони заявив, що це монтаж.

У Державній Думі Федеральних Зборів Російської Федерації назвали відео та фотографії установки систем протиповітряної оборони на дахах у Москві фейками.

Члена Комітету з оборони Державної Думи Євгена Лебедєва цитують російські Telegram-канали. Він вважає, що знімки були зроблені за допомогою монтажу. У Міністерстві оборони ще не коментували фотографії.

"Я нічого про це не знаю. Я думаю, це фейки, монтаж", - сказав він.

Відео дня

ППО в Москві

Нагадаємо, вчора в мережі опублікували фотографії і відео, на яких можна побачити, що на дахах бізнес-центру і будівлі Мініоборони РФ в Москві встановили самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1".

У Повітряних силах Збройних сил України висміяли це, зазначивши, що в нормальних країнах оборону організовують інакше.

Пізніше стало відомо, що росіяни могли розмістити комплекс протиповітряної оборони в 10 кілометрах від резиденції російського президента Путіна в Ново-Огарьово.

За даними ЗМІ, комплекси протиповітряної оборони дислоковані по всьому Підмосков'ю. А в одному з районів Москви розгорнули дивізіон ППО з-400.

Нагадаємо, що наприкінці 2022 року спікер Кремля Дмитро Пєсков відмовився відповідати, чи захищена Москва від атак "українських дронів".

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