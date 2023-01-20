За припущенням очевидця, це - "Панцир С1".

Комплекс протиповітряної оборони помітили всього за 10 км від резиденції президента РФ Володимира Путіна у Ново-Огарьово.

Відео розміщеної установки, як стверджується, зняте очевидцем ще 6 січня, опублікував Telegram "Сирена". Сам комплекс ППО встановлено поруч з селищем Заріччя Одинцовського міського округу Москви.

Як повідомив читач, він виявив установку через гучний звук. За його припущенням, це - "Панцир С1".

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Увечері 19 січня в російських телеграм-каналах почали з'являтися фото і відео з установками ППО, які розмістили на дахах будівель і вільних майданчиках в Москві. Разом з установкою в Заріччі їх вже щонайменше п'ять.

Все це відбувається на тлі дискусій між західними країнами про передачу Україні більш далекобійних ракет до артилерії.

Київ неодноразово закликав США та інших партнерів передати ЗСУ ракети дальністю від 150 км для ураження військових цілей на території самої Росії. Однак до недавнього часу Західна Європа вважала такий вид озброєння приводом до ще більшої ескалації війни.

Протягом останнього тижня низка європейських країн включно зі США заявила про передачу Україні важкого наступального озброєння, здатного допомогти ЗСУ деокупувати свої території.

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