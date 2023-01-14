Комплекс машин з радіолокаційною станцією в активному положенні помітли між Лосиним островом та Сокільниками.

У одному з районів Москви посилили протиповітряну оборону, розгорнувши дивізіон ППО С-400.

Як повідомляє Telegram-канал ЧТД, комплекс машин з радіолокаційною станцією в активному положенні помітили між Лосиним островом та Сокільниками. Крім того, безліч комплексів ППО дислоковані по всьому Підмосков'ю. Комплекси С-400 у самій Москві з'явилися нещодавно.

"Ці машини можуть або прикривати розташований у підмосковному Щолкові військовий аеродром "Чкаловський", або просто брати участь у навчаннях, зазначив колишній службовець військ протиповітряної оборони", – йдеться у повідомленні.

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Російська ППО: головні новини

Росія почала посилювати ППО після вибухів у тилових міста. Зокрема, у ніч на понеділок, 2 січня, в російському Воронежі пролунали вибухи. У Воронежі знаходиться російський військовий аеродром "Балтімор", на якому базуються бомбардувальники Су-34.

У той же день стало відомо, що Климовська РЕМ Брянської області піддалася ударам, в результаті знеструмлено сусіднє селище.

Нещодавно губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв заявив, що ввечері 3 січня у регіоні спрацювала система протиповітряної оборони. Військові збили повітряну кульку.

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