На його переконання, успіхів у РФ було б більше, якби на всіх напрямках працювало три-п'ять таких ПВК, як його.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин знову "наїхав" на російське командування і звинуватив його у тому, що Бахмут досі не вдалося захопити.

Як повідомляє Телеграм-канал "Сеятель ветра", критикою військового командування РФ Пригожин відзначився під час спілкування з пресою. Він заявив, що Бахмут нібито можна було "взяти до нового року".

"Просування йде не так швидко, як хотілося. Вже до нового року взяли б Бахмут, якби не наша жахлива військова бюрократія, і не палки в колеса, які сунуться щодня", - заявив Пригожин.

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Ватажок "вагнерівців" вкотре наголосив, що російська армія нічого не може зробити на інших напрямках. І заявив, що якби всі воювали, як він, то Росія вже вийшла б до Дніпра.

"Якби сьогодні було три-п'ять ПВК "Вагнер" на всіх напрямках, я думаю, ми вже б у Дніпрі шкарпетки полоскали", - заявив Пригожин.

"Вагнер" на війні проти України

"Вагнерівці" воюють практично з першого дня повномасштабної війни в Україні. Однак ПВК Пригожина виявилася занадто нечисленною, тому влітку 2022 року він почав масово вербувати ув'язнених у свою приватну армію.

Згідно з підрахунками фонду "Русь сидящая", загалом Пригожин зміг завербувати близько 50 тисяч російських ув'язнених, проте близько 40 тисяч з них всього за півроку боїв були вбиті, покалічені, взяті в полон або просто втекли.

Водночас "Вагнер" фактично не має успіхів на полі бою. Кілька місяців штурмів Бахмута виявилися невдалими. Околиці міста засипані трупами найманців. Водночас зеки Пригожина змогли захопити сусідній Соледар, але втрати іноземні розвідки визнали невиправданими.

Після втрати більшої частини бойовиків "Група Вагнера" опинилася на межі виживання. При цьому у Пригожина з'явилися проблеми з вербуванням нових ув'язнених, що змусило його оголосити про припинення набору "добровольців" у російських в'язницях.

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