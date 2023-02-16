Наразі Росія вишукує нову тактику, яка буде для неї результативною.

Цілком ймовірно, що вдень російські окупанти здійснять повторну атаку по Україні, повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

Зокрема, відповідаючи на запитання ведучих, чи можливе повторення ворожої атаки сьогодні вдень, Гуменюк зазначила наступне: "Цілком ймовірно, оскільки ми говоримо про те, що вони вишукують нову тактику, яка буде для них результативною".

Очільниця прес-центру Сил оборони півдня нагадала про попередні масовані ракетні атаки окупантів та співвідношення запущених ракет і знищених силами протиповітряної оборони.

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"Воно дійсно не влаштовувало військово-політичне керівництво країни-агресорки", - сказала вона.

Гуменюк також уточнила, що нещодавно зафіксований запуск ворогом повітряних куль із відбивачами над територією України пов'язаний зі зміною тактики противника та нестачею більш високовартісного обладнання.

"Тому спостерігаємо, робимо висновки. Наші фахівці вивчають, що саме може бути за цією зміною тактики", - додала вона.

Масований удар по Україні 16 лютого - що відомо

Сьогодні вночі, 16 лютого, російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по території Україні, зокрема по об’єктах критичної інфраструктури.

За даними Повітряних сил ЗСУ, супротивник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Силами та засобами Повітряних сил було знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Декілька крилатих ракет Х-22 досягли своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури.

У Повітряних силах вкотре нагадали, що наразі на озброєнні українських військових немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.

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