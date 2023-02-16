Поповнити ці втрати Пригожину не вдасться.

З близько 40 тисяч "вагнерівців", перекинутих на війну в Україну за весь період повномасштабного вторгнення, вже понад 35 тисяч осіб ліквідовано, підтвердив командир роти ударних БПЛА 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко ("Ахіллес") в ефірі телемарафону. Поповнити ці втрати Пригожину не вдасться.

"Що стосується початку повномасштабної війни, то це орієнтовно до 40 тисяч за весь період часу - коштом ув’язнених. Зараз їхня чисельність сягає від 4 до 6 тисяч людей. Кількість втрат говорить сама за себе: ПВК "Вагнер" втратив вже понад 35 тисяч особового складу, і ці втрати поповнити неможливо", - сказав Федоренко.

За словами Федоренка, боєздатні частини ЗС РФ, які мали підготовлений сержантський та офіцерський склад, закінчилися ще у 2022 році.

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"Зараз ці втрати противник поповнює шляхом мобілізованих, які проходять бойове злагодження або на тимчасово окупованій території України, або у Білорусі. Ці військовослужбовці здатні штурмувати українські позиції, але якість цих військовослужбовців надзвичайно низька, що грає на руку ЗСУ", - зауважив боєць.

Федоренко пояснив, що офіційні дані Генштабу ЗСУ щодо втрат Росії насправді приблизні: "Якщо ви подивитеся на статистику втрат противника, то він щодня втрачає близько 1 тисячі у живій силі. І це тільки офіційно підтверджені, яких можна порахувати. А скільки тих, що загинув, але їх не можна порахувати".

Війна новини – втрати РФ в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували вже 140 460 окупантів; ще +690 тіл мертвих загарбників - протягом минулої доби.

В ЗСУ у коментарі Politico підтвердили розгром 155-ї бригади морпіхів РФ на Вугледарському напрямку під час нового невдалого наступу. За словами військових, щодня на цій ділянці фронту росіяни втрачали до 300 своїх військових.

На думку військового оглядача Олександра Коваленка, є дві причини таких втрат окупантів. Зокрема, йдеться про втрати серед частково мобілізованих окупантів, якими доукомплектовують розбиті підрозділи кадрових військовослужбовців. Іншою причиною втрат живої сили противника є дефіцит техніки.

"Вагнерівці" в Україні - Пригожин вербує зеків

У пошуках гарматного м'яса для майбутніх штурмів на Донбасі Пригожин почав вербувати в'язнів на війну в Україну взамін на гарантії їхнього звільнення з в'язниць, якщо ті виживуть у боях.

Відомі вже десятки випадків загибелі на фронті затятих злочинців і серійних вбивць.

Вже на листопад значною частиною в лавах "вагнерівців" були не найманці з бойовим досвідом, а саме зеки.

Пригожин покладається на сили ув'язнених під час безглуздих штурмів українських позицій, відправляючи їх з голими руками без підтримки артилерії. Такі дії "кухаря Путіна" вилилися в жахливі кадри усіяного трупами росіян поля десь на Бахмутському напрямку.

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