Зазначається, що російський військовий здався без жодного пострілу.

Двоє бійців територіальної оборони та поліцейський узяли в полон десантника розхваленої російською пропагандою Псковської дивізії.

Десантник з РФ розповів журналістам ТСН, як так звана "російська військова еліта" воює з цивільними та мародерствує.

"Він відійшов від позицій метрів на 8 справити свою потребу і був затриманий нашими військовослужбовцями без жодного пострілу", - розповідає український боєць.

"У нас погано з їжею, ми економимо на їжі постійно. Дуже часто, що один пайок на день, йде на двох людей. І переважно харчуємося тим, що знайдемо в будинках. Мародерства дуже багато, особисто мною було помічено, але я не підтримую таке, в основному цим займалися командувач і старші сержанти", - стверджуж полонений.

Володимир - вчитель фізкультури за спеціальністю, його агітували підписати контракт. А коли погодився - одразу перекинули на війну в Україну.

"Я бачив цивільних, які ховалися, деяких у заручники брали, виводили, я бачив людей, які не могли евакуюватися, які у страху постійному перебували, безмірно шкода їх було, дуже страшно знаходити їх", - каже російський військовий.

Тепер з полоненим спілкуватимуться представники українських спецслужб.

Нагадаємо, Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого 2022 року. Окупанти розстрілюють мирних жителів, бомблять школи, лікарні та бомбосховища.

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