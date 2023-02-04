Наймолодшому з визволених воїнів 20 років, найстаршому — 62 роки.

З числа звільнених сьогодні з російського полону оборонців 23 мають поранення або хворі дехто втратив кінцівки внаслідок обморожень.

Як повідомив у Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ), наймолодшому з визволених воїнів нещодавно виповнився 20 років, найстаршому - 62 роки.

Великий обмін полоненими 4 лютого

Як повідомляв УНІАН, в Україну в рамках чергового обміну повернули ще 116 захисників. Серед них - оборонці Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої, загалом - двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

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За інформацією керівника Офісу президента Андрія Єрмака, повернули сьогодні 87 - воїнів ЗСУ, двоє з яких - із ССО, вісім бійців ТрО, семеро - з Нацгвардії, шестеро - з Нацполіції, п‘ятеро - з ДПСУ, двоє - з ВМС та один представник ДСНС.

Також Єрмак зазначив, що вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів- добровольців Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого українського воїна-добровольця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну - Євгена Кулика.

На грудень 2022 року, за даними Офісу президента, загалом з російського полону було звільнено понад 1,3 тис. українців.

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