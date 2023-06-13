За його словами, при Трампі війна в Україні "розгорталася б зовсім інакше".

Глава євродипломатії Жозеп Боррель переконаний, що президент РФ Володимир Путін не завершить війну проти України до президентських виборів у США.

"Думаю, що він чекає на результати американських виборів. До цього не варто очікувати початку мирних переговорів", – сказав Боррель в інтерв'ю іспанському медіа Onda Cero.

На думку дипломата, "війна розгорталася б зовсім інакше", якби очолював США екс-президент та наразі кандидат на цю посаду Дональд Трамп, а не чинний лідер Джо Байден.

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Наступні вибори у США і війна в Україні

Як відомо, президентські вибори США пройдуть в 2024 році. Трамп подав заявку на участь у виборах ще в листопаді 2022 року. 25 квітня 2023 року Байден також заявив про свій намір брати участь у виборах.

Нещодавно Трамп заявляв, що в разі перемоги може закінчити війну в Україні за 24 години, однак як та якою ціною - він не уточнював. Наприклад Боррель пояснював, що Україна здасться за кілька днів, якщо Захід перестане надавати військову допомогу Києву, але "кому потрібен такий мир, при якому Україна перетвориться на маріонеткову країну?".

Як раніше повідомляв УНІАН, Трамп уникнув відповіді на питання з приводу того, чи є Путін військовим злочинцем. Замість цього він "нагородив" лідера РФ серією компліментів. Зокрема, назвав його "дуже хитрим" та "дуже розумним".

При цьому чинний президент Байден визнав воєнні злочини Путіна і армії РФ в Україні (зокрема в Бучі).

Президент Володимир Зеленський відкинув побоювання щодо того, що Україна може втратити підтримку Вашингтона після президентських виборів у США. Зеленський зауважив, що Україна все ще користується двопартійною підтримкою в Конгресі США, а не тільки чинного президента. Крім того, він не виключає, що війна може закінчитись і до американських виборів.

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