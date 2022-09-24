Путін відкинув прохання своїх командирів про відведення військ з Херсона на лівий берег Дніпра, оскільки це стало б принизливою публічною поразкою для нього.

Російський президент Володимир Путін відмовився відводити війська з Херсонської області, незважаючи на прохання командирів, і особисто зайнявся стратегічним плануванням війни проти України.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на американських чиновників.

Зокрема, за їх словами, Путін відкинув прохання своїх командирів про відведення військ з Херсона на лівий берег Дніпра, оскільки це стало б принизливою публічною поразкою для нього. Путін зосереджений на перемозі за всяку ціну і каже командирам, що стратегічні рішення на місцях повинен приймати особисто він.

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Хоча Путін і прийняв деякі рекомендації військового командування, включаючи мобілізацію, його участь у прийнятті рішень створила напруженість, заявили американські офіційні особи. Неприйняття Путіним виведення військ з Херсона призвело до зниження морального духу серед російських військових, які були відрізані від постачання.

Крім блокування відступу з Херсона, Путін поставив під сумнів зусилля зі зміцнення оборони окупантів на Лівому березі річки Оскол в Харківській області - він виступає проти відступу в цьому місці, оскільки не хоче давати президенту Володимиру Зеленському що-небудь, що виглядає як перемога.

Офіційні особи США заявляють, що російські офіцери розходяться в думках щодо реакції на контрнаступ України, деякі вважають, що потрібно чинити опір директивам Путіна, інші ж - що вказівки глави Кремля можна виконати.

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Кілька тижнів тому російській армії в результаті блискавичного удару ЗСУ довелося тікати з Харківської області.

У відповідь на військову поразку Кремль зробив перестановки в структурі командування, а Путін 21 вересня оголосив про часткову мобілізацію у країні чисельністю до 300 тис. осіб.

Це, на думку західних експертів, є незаперечним доказом складного становища РФ на полі бою. У Росії немає достатніх ресурсів, щоб прийняти і навчити таку кількість новобранців.

А 22 вересня президент Володимир Зеленський висловив переконання, що президент Росії Володимир Путін вже програв війну проти України.

"Є ще держави в світі, які не зрозуміли, що Путін вже програв цю війну. Історично він програв. І не Україні. Зараз він програв вже своїй державі, він програв всьому світу. Він програв демократії. Тобто в цілому війна його програна", - сказав президент.

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