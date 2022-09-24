Влада в Росії боялася мобілізації, бо думала, що це спричинить реакцію.

Протести через мобілізацію в Росії наростатимуть і стримувати їх буде вдаватися тільки на перших етапах.

Таку думку в ефірі телемарафону FREEДОМ озвучив екс-голова Служби зовнішньої розвідки України (2005 – 2010), генерал армії України Микола Маломуж.

За словами Маломужа, політичне керівництво країни недооцінило те, яка може бути реакція громадян на мобілізацію для участі у війні проти України.

"Це провал політики Путіна, вони не прорахували ситуацію, прямо так скажу. Вони боялися мобілізації, думали, що може спричинити реакцію. Я вважаю, що і адміністрація Путіна, і спецслужби, що працюють з росіянами, по регіонах не досить чітко оцінили ситуацію, протест наростатиме дуже сильно. Це загроза вже режиму. Не просто загроза зриву мобілізації і, наприклад, агресії проти нашої держави, це одна тема. Це загроза масових виступів, а в Росії є традиція – якщо починаються масові хвилювання, тим більше, тотальні, не політичні, а пов'язані з жертвами, тут вже почнеться масова реакція. Тут не потрібно недооцінювати ситуацію", – упевнений він.

Військовий зазначив, що стримувати протести вдасться тільки в перший час.

"[Путін] має більше мільйона силовиків, що контролюють всі регіони. На першому етапі він ще може ці рухи стримувати, крім Москви і Санкт-Петербурга, де більш організовані, молоді, освічені. У регіонах він думає зібрати людей і кинути на війну. У цій ситуації важливий перехідний етап – наскільки зможе зібрати і мобілізувати в глибинці, не в національних республіках – там вже протести ростуть. А в глибинці, де спокійно йдуть на ось ці всі заклики. Нам потрібно дуже потужно працювати в інформаційному плані, щоб підтримувати такі настрої", – додав Маломуж.

За словами Маломужа, ситуацію всередині РФ можуть погіршити інформування (пояснення, що росіян тут ніхто не чекає і дорога в Україну для них – вірна смерть) і успіхи ЗСУ на фронті.

"Згідно з даними незалежних дослідницьких центрів в Росії, так, багато хто підтримує Путіна, але близько 70% не хочуть йти на війну. Тому що потрібно гинути. Не те, що за Україну, вони не хочуть гинути на полі бою. Вони розуміють, що їх кидають в топку війни, на забій", – сказав генерал.

Протести проти мобілізації в Росії: що варто знати

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. Згодом стало відомо про плани призвати в армію 300 тисяч росіян. Перед цим в Росії внесли зміни до Кримінального кодексу – тепер за відмову від участі у військових або бойових діях каратимуть позбавленням волі на строк від двох до трьох років. Тепер планують також скоротити список захворювань, які дозволяють звільнитися від військової служби.

Росіяни масово намагаються залишити країну, але сусідні країни цьому не раді: наприклад, Фінляндія, куди намагається потрапити безліч росіян призовного віку, збирається повністю обмежити їм в'їзд.

Також рішення про часткову мобілізацію в Росії спричинило протести в російських містах. Примітно, що це сталося вперше з весни.

21 вересня на акціях затримали понад 1300 осіб у 39 російських містах. Хоча звучали обіцянки мобілізувати лише тих, хто служив в армії раніше, в поліцейських дільницях роздавали повістки затриманим протестувальникам.

У суботу, 24 вересня, анонсована нова хвиля протестів проти мобілізації.

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