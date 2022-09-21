Перекидання Росією резервів може хіба стабілізувати лінію фронту ближче до зими.

Оголошення російським президентом Володимиром Путіним часткової мобілізації демонструє складне становище Росії на полі бою в Україні.

Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal.

Західні аналітики сумніваються, що залучення до бойових дій такої кількості резервів зупинить контрнаступ ЗСУ чи вплине на бої у найближчому майбутньому.

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На думку маршала авіації британських ВПС Едварда Стрінгера, "це останній кидок світлошумової гранати": "Це свідчить про слабкість".

На сьогодні російські збройні сили не здатні прийняти, навчити й розгорнути сотні тисяч новобранців. Насильно мобілізовані солдати хоч і допомагають Росії зміцнювати оборону, проте навряд чи стануть мотивованими бійцями.

Також аналітики сумніваються, що незаконне "приєднання" окупованих територій до складу РФ якось вплине на вибір Україною цілей для ударів, оскільки ЗСУ вже неодноразово атакували бази росіян в анексованому Криму. Крім того, вогонь ведеться й у прикордонних російських регіонах.

Водночас остання ядерна погроза Путіна не свідчить про якусь зміну Росією ядерної політики, а була спрямована на спробу зменшити західну підтримку України.

Американські аналітики наголошують, що було б помилкою дозволити Росії скористатися тактикою залякування ядерним ударом для присвоєння захоплених територій, бо це позначиться на європейському порядку безпеки і створить прецедент.

На думку професора Школи перспективних міжнародних досліджень Гопкінса Юджина Фінкеля, через військові поразки Кремль "у відчаї".

"Вони (росіяни - УНІАН) сповнені рішучості щось зробити, але не розуміють, що саме вони роблять і як це зробити", - вважає Фінкель.

Екс-міністр оборони України Андрій Загороднюк, своєю чергою, назвав мобілізацію в РФ "програшним варіантом" для Путіна.

Російська армія виснажена, і з новим призовом ситуація суттєво не зміниться.

У виданні стверджують, що перекидання Росією резервів може хіба стабілізувати лінію фронту ближче до зими, коли наступальні операції проводити важче.

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на сході та півдні України. Ряд західних країн вже заявили, що не визнають результатів їхнього проведення. США окремо відзначили, що Росія "за це поплатиться".

Також в Росії, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство.

У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян. Зеленський підкреслив, що наразі саме Україна утримує ініціативу на передовій.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже близько 55 110 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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