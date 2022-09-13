У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки зафіксували, як "деякі російські сили" перейшли з Харківської області на територію Росії.
Про це на брифінгу заявив генерал Пет Райдер, пише CNN.
"Ми бачили, як ряд російських військ, особливо на північному сході, в Харківській області, перетнули кордон назад в Росію, коли вони відступили через український контрнаступ", - повідомив він журналістам.
У той же час Райдер зазначив, що російські сили як і раніше "масово присутні в Україні".
За його словами, Сполучені Штати не були здивовані тим, що українські сили перейшли в контрнаступ. Однак, судячи з повідомлень, які Пентагон бачив "про відповідні дії російських військ", можливо, саме росіяни були здивовані таким поштовхом.
Як відомо, на півдні та в Харківській області тривають контрнаступальні дії Збройних сил України.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що з початку вересня українські бійці звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів окупованих територій.
За даними британської розвідки, в Харківській області армія України розгромила найпрестижнішу армію Росії, яку готували для захисту Москви і війни з НАТО.