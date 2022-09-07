Він цинічно заявив, що Росгвардія займається "забезпеченням безпеки".

Російський диктатор Володимир Путін визнав присутність російських військових і бронемашин на Запорізькій атомній електростанції в окупованому Енергодарі.

Про це він заявив під час Східного економічного форуму.

"У звіті МАГАТЕ говорить прибрати військову техніку зі станції, але на території станції немає військової техніки. Це співробітники МАГАТЕ повинні були побачити, і зараз можуть побачити, тому що двоє там залишилися. Там стоїть Нацгвардія, охороняє периметр і внутрішню частину. Ну "Тигри" (російський армійський автомобіль-позашляховик – УНІАН) стоять там. Це Росгвардія займається забезпеченням безпеки", – заявив Путін.

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За його словами, окупаційні війська "контролюють станцію" на ЗАЄС.

Російський президент також зазначив, що довіряє звіту місії МАГАТЕ за підсумками її візиту на об'єкт.

Він також продовжив заперечувати обстріли атомної електростанції російськими окупантами і повторив російський фейк про те, що там нібито знаходять уламки "західних засобів ураження", в тому числі – HIMARS.

Нагадаємо, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. З тих пір Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону навколо ЗАЕС.

У липні стало відомо, що російські окупанти затягли в машинний зал 1-го енергоблоку ЗАЕС не менше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю і вибухівку. У вересні російські пропагандисти зняли на відео військову техніку за території станції.

На запрошення уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів. Місія сфокусувалася на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів. Два експерти після візиту місії залишилися на станції. Очікується, що вони продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі. За підсумками місія МАГАТЕ випустило звіт, в якому рекомендує вивести військову техніку із зон, що загрожують безпеці ЗАЕС.

7 вересня на засіданні Ради Безпеки ООН генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі, який побував на ЗАЕС, застеріг, що на Запорізькій атомній електростанції через військові дії може статися катастрофа.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що Міжнародне агентство з атомної енергії має змусити Росію до демілітаризації території Запорізької АЕС і повернення її під контроль України.

З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію і територію біля неї. Обстріли Енергодара не припинялися ні під час візиту МАГАТЕ, ні після. 6 вересня під час обстрілів постраждала підстанції "Луч". Частина тимчасово окупованого міста залишається без електропостачання.

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