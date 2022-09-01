Її побачили і члени місії МАГАТЕ.

Російські пропагандисти зняли на відео військову техніку армії Російської Федерації, яка знаходиться на території Запорізької атомної електростанції.

Відповідне відео зняли під час візиту делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

У російських Telegram-каналах повідомили, що місія відвідала блок з технікою військ, які нібито забезпечують радіаційний і хімічний захист станції.

Відео дня

Нагадаємо, що російські загарбницькі війська захопили Запорізьку АЕС та її місто-супутник Енергодар 4 березня. Вони неодноразово обстрілювали станцію і територію біля неї.

25 серпня в результаті дій загарбників вперше в історії сталосяповне відключення Запорізької атомної електростанції від енергомережі.

У Національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом" заявляли, що на території станції дислоковано більше 40 одиниць ворожої військової техніки.

На прохання України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на ЗАЕС. Сьогодні вони прибули на станцію.

Після візиту глава організації Рафаель Гроссі заявив, що МАГАТЕ залишить своїх представників на Запорізькій атомній електростанції.

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