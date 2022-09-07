Після пошкодження підстанції без електропостачання залишаються 1-2 мікрорайони міста.

Частина тимчасово окупованого міста Енергодар Запорізької області залишається без електропостачання через пошкодження підстанції "Луч". Учора там пролунали вибухи.

Про це у Telegram повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"На ранок 7 вересня після пошкодження підстанції "Луч" внаслідок чисельних обстрілів без електропостачання залишаються 1-2 мікрорайони Енергодара. Враховуючи, що вже декілька місяців саме в цій частині міста немає і побутового газу, люди тут найбільше потерпають від наслідків російських провокацій і вже фактично знаходяться на межі гуманітарної катастрофи", - зазначив він.

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Вибухи в Енергодарі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, учора в Енергодарі пролунав потужний вибух. Місто залишилось без світла та води.

Ввечері стало відомо, що окупанти знову обстріляли Енергодар. Мер міста повідомив про численні "прильоти". Зокрема, біля "Газового Господарства", поряд з підстанцією "Луч", а також біля "Міського парку".

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