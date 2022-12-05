В області можливі удари по енергетичних об'єктах.

У Черкаській області задіяли аварійні відключення електрики за розпорядженням "Укренерго". Це пов'язано з потенційним ризиком ударів по енергетичних об'єктах на тлі масштабного пуску ракет російськими окупантами.

Відповідною інформацією поділився голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець в офіційному Telegram-каналі. Він написав: "У зв'язку з можливими ракетними обстрілами по енергооб'єктах країни, за розпорядженням "Укренерго" в області застосовані спеціальні графіки аварійних відключень у відокремлених структурних підрозділах".

Список структурних підрозділів, де задіяні обмеження

ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);

Драбівська філія ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);

Корсунь-Шевченківська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);

Кам'янська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (повністю);

Чигиринська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);

Городищенська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);

Смілянська філія ВСП "Смілянські енергетичні мережі" (частково);

ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (частково);

Шполянська філія ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (повністю).

Пуски ракет по Україні 5 грудня: основна інформація

Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат: "Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація — це район Волгодонськ, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж за попередньою інформацією є запуски... Вже перша хвиля ракет пішла, їх може бути кілька".

Відео дня

Повідомлялося про роботу ППО у Київській, Полтавській, Одеській та Харківській областях. Українські захисники вже збили більше десяти ракет.

Окупанти завдали удару по селу Новософіївка в Запорізькій області. На місці обстрілу працюють рятувальники та лікарі. Секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв також повідомляв про "прильоти" в передмісті, але без подробиць.

Вас также могут заинтересовать новости: