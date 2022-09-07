"Прокуратура ДНР" заявила, що закінчила підтасовування матеріалів та формування фейкових доказів про "злочини" полку "Азов" в Маріуполі.

У відповідь на успіхи Збройних сил України на півдні та Харківщині, російські окупанти знов розпочинають акцію шантажу судилищем героїв Маріупольського гарнізону.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Сьогодні так звана прокуратура неіснуючої "ДНР" заявила, що закінчила підтасовування матеріалів та формування фейкодоказів про неіснуючі злочини полку "Азов" в Маріуполі", - заявив Андрющенко.

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За його даними, у фейкових документах з "доказами злочинів азовців" є така цитата:

"У ході розслідування встановлено провину сімох осіб в організації діяльності "Азова", визнаного відповідно до законодавства "ДНР" терористичною організацією (ч. 1 ст. 234 КК ДНР), сімнадцяти особам висунуто звинувачення у їхній участі у діяльності даної організації (ч. 2 ст. 234 КК ДНР). Кожен із фігурантів звинувачується у скоєнні в складі злочинної організації дій, спрямованих на насильницьке захоплення влади та зміну конституційного права в "Донецькій Народній Республіці".

Андрющенко зауважив, що варто очікувати нову хвилю анонсів навколо Судилища в Маріуполі. В будівлі Філармонії поки активізації підготовки не помічено, однак і клітки все ще не розібрали.

Як повідомляв УНІАН, російські військові взяли в полон понад 2,5 тисячі українських бійців з Маріупольського заводу "Азовсталь".

29 червня відбувся перший із запланованих обмінів військовополонених, в результаті якого в Україну повернулися 144 захисники, серед них - 95 оборонців "Азовсталі".

За місяць, в ніч на 29 липня, внаслідок дій окупантів була знищена будівля на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

6 серпня Маріупольська міськрада заявила, що ворог встановлює клітки для показового "суду" у міській філармонії. Згодом ватажок "ДНР" Деніс Пушилін заявив про підготовку до проведення показового судилища.

Головне управління розвідки Міноборони України попередило, що на День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі". За одним із можливих сценаріїв, росіяни можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи можливість псевдосудилища над українськими захисниками у Маріуполі, заявив, що це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі.

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