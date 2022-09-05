Родини військовополонених просять українців виходити на майдани своїх міст, поширювати інформацію у соцмережах про війну та злочини РФ.

Рідні захисників "Азовсталі" закликають світ не допустити проведення трибуналу над військовополоненими захисниками Маріуполя.

Відеозвернення рідних оприлюднила Маріупольська міська рада.

У відео вони закликали Європейський суд з прав людини, ООН, Міжнародний Комітет Червоного Хреста зробити все, щоб окупанти та колаборанти не змогли провести трибунал над героїчними захисниками Маріуполя.

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Також рідні звернулися до українців з проханням виходити на майдани своїх міст, поширювати інформацію у соцмережах про війну та злочини РФ. Вони наголосили, що світ має знати про подвиги українських воїнів та жорстокість окупантів.

Як повідомляв УНІАН, російські військові взяли в полон понад 2,5 тисячі українських бійців з Маріупольського заводу "Азовсталь".

29 червня відбувся перший із запланованих обмінів військовополонених, в результаті якого в Україну повернулися 144 захисники, серед них - 95 оборонців "Азовсталі".

За місяць, в ніч на 29 липня, внаслідок дій окупантів була знищена будівля на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

6 серпня Маріупольська міськрада заявила, що ворог встановлює клітки для показового "суду" у міській філармонії. Згодом ватажок "ДНР" Деніс Пушилін заявив про підготовку до проведення показового судилища.

Головне управління розвідки Міноборони України попередило, що на День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі". За одним із можливих сценаріїв, росіяни можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи можливість псевдосудилища над українськими захисниками у Маріуполі, заявив, що це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі.

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