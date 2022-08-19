Окупанти спробують традиційно перекласти провину за скоєний злочин на Україну.

На День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі".

Про це повідомляє ГУ розвідки України у Telegram.

Загарбники терміново переобладнують вціліле приміщення Маріупольської філармонії. На сцені росіяни монтують залізні клітки, у яких утримуватимуть захисників.

Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням.

"Щоб додати вигляд "легітимності" цій акції, окупанти готують спеціально навчених "свідків" та завозять представників рашистських "ЗМІ", - кажуть у розвідці.

За одним із можливих сценаріїв, росіяни можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару. У такому разі окупанти спробують традиційно перекласти провину за скоєний злочин на Україну.

Страта українських військовополонених в Оленівці: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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