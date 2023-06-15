На території самої Білорусі таких масштабних фортифікаційних ліній оборони наразі немає.

Росія розтягнула лінію оборони, сподіваючись захиститися від атак ЗСУ, до кордонів Білорусі. Користувач Twitter під ніком Brady Africk опублікував супутниковий знімок Planet ділянки білорусько-російського кордону станом на 31 травня.

Згідно зі знімком, російська лінія оборони знаходиться біля населеного пункту Рябіновка в Климовському районі Брянської області РФ - за 6 км від кордону з Україною - і доходить до кордону з Білоруссю.

Росіяни викопали протитранспортний рів шириною близько 12 метрів і три ряди "зубів дракона", які, на відміну від рову, закінчуються за близько 300 метрів до кордону Білорусі, зазначає Telegram "Беларускі Гаюн".

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"Гаюн", своєю чергою, зазначає, що вказана лінія оборони з'явилася наприкінці грудня-початку січня 2023 року.

На території самої Білорусі таких масштабних фортифікаційних ліній оборони наразі немає.

Контрнаступ ЗСУ та оборона РФ - головне

З літа 2022 року Росія побудувала одні з наймасштабніших систем військово-оборонних споруд у світі за багато десятиліть.

РФ доклала особливих зусиль для зміцнення північного кордону окупованого Криму, в тому числі з ешелонованою оборонною смугою біля села Медведівка. Також окупанти викопали сотні кілометрів траншей у РФ, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

У травні просочилися супутникові кадри мережі окопів уздовж лівого берега Дніпра. Відомо, що мережа проходить через окуповані частини Запорізької області. Це наштовхує на думку, що головним страхом РФ залишається загроза позбавлення окупантів "сухопутного коридору" до Криму.

Саме фортифікаційні споруди можуть стати вагомою перешкодою для подальшого успіху контрнаступальної операції, вважають експерти.

Контрнаступ українських сил триває зараз на Бердянському та Бахмутському напрямках. На Бердянському напрямку бої йдуть в районі села Макарівка. Також бої тривають у районах сіл Новоданилівка та Новопокровка Запорізької області. Жодної позиції не втрачено.

14 червня 2023 року Генштаб звітував про просування ЗСУ на відстань від 200 метрів до 1,4 км і звільнення близько 3 квадратних кілометрів за останні три дні.

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