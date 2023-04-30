Підводні човни, оснащені "Калібрами", вийшли на чергування, коли послабшав шторм.

У Чорному морі з’явилися два російських ракетоносії.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", ракетоносії вийшли на чергування, коли зменшився шторм. "Із зменшенням сили шторму вороже корабельне угруповання з 11 кораблів поповнено двома підводними ракетоносіями. Сумарний залп "Калібрів" - до восьми одиниць", - заявили у командуванні.

Військові підкреслюють, що на тлі активності стратегічної авіації людям слід бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 30 квітня російські ракетоносії у Чорному морі були відсутні.

Масовані обстріли України - останні новини

Нагадаємо, що 28 квітня Росія вкотре атакувала Україну, випустивши 23 ракети. Сили протиповітряної оборони ліквідували 21 з них, а також два безпілотники.

Одна за ракет влучила у будинок в Умані, зруйнувавши під'їзд та забравши життя 23 українців, серед яких було п'ятеро дітей.

Інша ракета зруйнувала будинок у Дніпрі, загинули жінка та маленька дитина. Також було влучання у ангар - з-під його завалів вдалося врятувати жінку.

У Київській області уламки ракети пошкодили дві квартири у багатоповерхівці, постраждала 13-річна дівчинка.

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