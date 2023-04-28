Постраждалу унаслідок кривавого удару РФ госпіталізовано.

У Дніпрі з-під завалів ангару, в який влучила російська ракета, врятували жінку. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"28-го квітня стався ракетний обстріл міста Дніпро. Одна з ракет поцілила в ангар з будівельними матеріалами, внаслідок чого виникла пожежа на площі 400 м. кв. Співробітники Служби порятунку врятували з-під завалів жінку, 1970 року народження. Працівниками екстреної медичної допомоги госпіталізована до лікарні", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ДСНС, займання локалізовано о 05:54, о 08:35 ліквідовано.

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Удар по Дніпру - що відомо

Раніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що у Дніпрі внаслідок ракетної атаки російських окупантів не менше двох загиблих та четверо поранених.

За його інформацією, одна з ракет зруйнувала приватний будинок. Загинули 2-річна дівчинка та її 31-річна мати. Троє людей постраждали. 58-річного чоловіка та 57-річну жінку в стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Також в місті зруйновано будівлю приватного підприємства. Там була пожежа.

Ще одна ракета влучила у будівельну базу, де також виникла пожежа. Повідомлялось про постраждалу 70-річну жінку, якій лікарі надали допомогу, її не госпіталізували.

Масована атака РФ по Україні 28.04. 2033 - головне

Близько 04.00 28 квітня російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Сили оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

В Умані ракета влучила у багатоповерхівку, внаслідок чого зруйновано квартири одного під'їзду. В результаті влучання є 10 загиблих, серед них двоє 10-річних дітей, та ще 9 поранених, яких доставлено до лікарні. Врятовано з-під завалів 17 людей. Розбір завалів триває. У місті оголошено триденну жалобу.

На Київщині уламки ворожої ракети влучили у багатоповерхівку, внаслідок чого постраждала 13-річна дівчинка.

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