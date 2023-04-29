Наразі в морі посилився шторм, але в акваторії перебуває угруповання із 15 кораблів.

У Чорному морі скоротилась кількість ворожих ракетоносіїв до двох. Наразі в акваторії значно посилився шторм, але окупанти продовжують тримати там угруповання.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", воно складається з 15 кораблів. Серед них - п’ять великих десантних кораблів та два надводних ракетоносії, максимальне спорядження яких - 16 "Калібрів".

Військові попереджають, що загроза ракетного удару залишається високою. Тому варто дослухатися сигналів повітряної тривоги та не нехтувати власною безпекою.

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В день ракетного удару 28 квітня РФ вивела в море нові кораблі

Нагадаємо, що 28 квітня у Чорному морі збільшилось вороже угруповання до 17 кораблів, серед яких було три ракетоносії.

В цей день РФ реалізувала черговий масований обстріл територій України та вдарила ракетами по житловим будинкам у Дніпропетровський й Черкаській областях (місто Умань). Також уламки впали на будинок міста Українка у Київській області.

Всього минулої доби ворог запустив по Україні 23 крилаті ракети. Більшість з них (21 боєголовку) збили сили ППО.

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