У Чорному морі скоротилась кількість ворожих ракетоносіїв до двох. Наразі в акваторії значно посилився шторм, але окупанти продовжують тримати там угруповання.
Як повідомляє оперативне командування "Південь", воно складається з 15 кораблів. Серед них - п’ять великих десантних кораблів та два надводних ракетоносії, максимальне спорядження яких - 16 "Калібрів".
Військові попереджають, що загроза ракетного удару залишається високою. Тому варто дослухатися сигналів повітряної тривоги та не нехтувати власною безпекою.
В день ракетного удару 28 квітня РФ вивела в море нові кораблі
Нагадаємо, що 28 квітня у Чорному морі збільшилось вороже угруповання до 17 кораблів, серед яких було три ракетоносії.
В цей день РФ реалізувала черговий масований обстріл територій України та вдарила ракетами по житловим будинкам у Дніпропетровський й Черкаській областях (місто Умань). Також уламки впали на будинок міста Українка у Київській області.
Всього минулої доби ворог запустив по Україні 23 крилаті ракети. Більшість з них (21 боєголовку) збили сили ППО.