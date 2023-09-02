На батьків, які відмовилися віддавати дітей до російських навчальних закладів, склали протоколи про начебто неналежне виконання батьківських обов’язків.

У Донецькій області російські окупанти погрожують відібрати дітей у батьків через незгоду з навчанням за програмою Російської Федерації. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що у тимчасово окупованому населеному пункті Волноваха Донецької області та інших населених пунктах Волноваського району у період за 15 по 30 серпня представники російських окупаційних адміністрацій проводили агітаційні заходи з місцевим населенням щодо примусового залучення дітей шкільного віку до освітнього процесу в навчальних закладах за програмою Російської Федерації та участі у виборах і голосуванні за кандидатів від партії "Єдина Росія".

"До сімей, які відмовилися віддавати дітей до навчальних закладів, навідуються представники районних відділів освіти у супроводі ФСБ РФ з метою проведення профілактичних бесід щодо дотримання норм російського законодавства про обов’язкове отримання середньої освіти", - повідомили в Генштабі.

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При цьому, на батьків було складено протоколи про неналежне виконання батьківських обов’язків.

"Повідомляється, що у разі складання трьох таких протоколів вони будуть позбавлені батьківських прав, а дітей передадуть під опіку соціальних служб до дитячих будинків на території РФ", - зазначили в Генштабі.

Війна в Україні - депортація дітей Росією

Як відомо, під час повномасштабної війни проти України Росія активно вивозила дітей з українських населених пунктів на окуповані території України та на свою територію.

Україні вдалося встановити імена майже 20 тисяч дітей, яких викрали російські окупанти, проте реальна кількість викрадених дітей може бути в 10 разів більшою. Наразі відомо, що повернути вдалося кілька сотень викрадених неповнолітніх.

1 вересня стало відомо, що до України повернулися ще 11 дітей, яких було депортовано російськими окупантами. Найменшій дитині – два роки, а найстаршій - 16. Дітей вдалося повернути впродовж останнього тижня.

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