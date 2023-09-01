Найменшій дитині - 2 рочки, найстаршій - 16.

До Дня знань в Україну повернулися ще 11 дітей, яких було депортовано російськими окупантами.

"Сьогодні розпочалися шкільні уроки. І навчатися в освітніх закладах України зможуть ще 11 дітей. Їх вдалося повернути додому після незаконного вивезення окупантами. … Це діти, яких незаконно утримували на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Серед них шестеро малюків, які позбавлені батьківського піклування. А п’ятеро - мають сім’ї. Але на повернення кожного з них чекали. Найменшій дитині - 2 рочки, найстаршій - 16", - повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що цих дітей змогли повернути впродовж останнього тижня.

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"Ми працюємо над тим, щоб знаходити викрадених дітей та повертати їх додому. Розроблений за завданням Президента план дій Bring Kids Back UA об‘єднує зусилля держави та партнерів. Створені механізми для реінтеграції та адаптації викрадених росією дітей, яких вдалося повернути. Лише за останній тиждень ми повернули 11 наших дітей", – зазначив він.

Депортація дітей з України - це треба знати

Під час повномасштабної війни проти України Кремль активно вивозив дітей з українських населених пунктів на окуповані території та в РФ. Україні вдалося встановити імена майже 20 тисяч дітей, яких викрали окупанти, утім реальна чисельність викрадених дітей може бути в 10 разів більшою. На території країни-агресора на дітей чекають перевиховання і незаконне "усиновлення".

Справу щодо депортації неповнолітніх розглядає Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, який навесні поточного року видав ордер на арешт причетних до злочину – російського диктатора Володимира Путіна та російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

ЗМІ також встановили, що невизнаний президент Білорусі і його родина причетні до депортації дітей з України.

Україна прагне повернути всіх депортованих дітей. Наразі відомо, що повернути вдалося кілька сотень викрадених неповнолітніх.

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